4 качественных мини-сайта

Требуется создать несколько сайтов-сателлитов.

Под «создать» я понимаю CMS, более-менее уникальный дизайн, базовую настройку, наполнение уникальным контентом (300 страниц по 2-3к символов с пробелами). Уникальность по advego 95%. Перелинковка (без фанатизма). Уникальный tite, h1. Для каждой страницы подобрать картинку. Картинку уникализировать - отразить по горизонтали, отресайзить.

Сайты - для людей. Хороший текст, дизайн не а-ля 90е. На каждой странице кнопки лайков FB, VK.

Также с вас - установка на хостинг (hostgator, cpanel, mysql).

Один сайт — один кей.

Кеи:

1. уничтожение тараканов

2. уничтожение клопов

3. уничтожение блох

4. уничтожение рыжих муравьев

Должны быть именно качественные мини-сайты, не ГС.

Хостинг+домены — мои (домены без истории, свежие .ru)

Оплата поэтапно:

1. Приемка собственно сайтов (70% стоимости создания)

2. Оплата по факту 80% индексации Яндексом (30% стоимости создания)

Пишите ваши предложения по цене.

Примеры качественных мини-сайтов в личку («вам я сделаю примерно такой же»)

Предпочтение исполнителю с примерами и адекватной ценой.

спасибо.

p.s. для вдохновения. и как пример сайтов, которые я хочу иметь - martin-york точка ru