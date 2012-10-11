Сайт отзывов

Нужна разработка сайта с нуля, включая дизайн. Любая CMS.

Основные требования:

1. Возможность добавления отзывов на компанию из каталога зарегистрированным или незарегистрированным юзером (Критерии – название, Сфера деятельности, + должно быть краткое описание и возможность добавления логотипа и фото);

2. возможность ответа на отзывы;

3. интеграция с соц. сетями (Дублирование отзывов и возможность авторизации юзеров через СЦ);

4. предмодерация отзывов;

5. возможность добавления компании зарегистрированным юзером;

6. блок "последние отзывы";

7. блок "мы рекомендуем";

8. Поиск по сайту;

9. Добавление отзывов и компаний бесплатно и неограниченно;

Рассмотрю возможность покупки работающего аналога с последующим созданием оригинального дизайна.

Прошу указывать стоимость, сроки, используемую CMS>.