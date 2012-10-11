Разработка сайта создаваемой ИТ-компании

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Закрыт3 заявки192 просмотра

Разработка сайта для создаваемой ИТ-компании:

Коротко функционал сайта (имеется детальное ТЗ) следующий:

- интернет-магазин с заказом клиента через корзину либо подтверждением коммерческого предложения, полученного от персонала сайта через персональную переписку;

- персональные переписки клиента с персоналом (форумы) по конкретным заказам и/или без привязки к заказу;

- сайт взаимодействует с управленческой системой 1с8.УНФ;

- один и более представителей у одного клиента-юрлица;

- разграничение доступа: группа или пользователь имеют одну и более ролей;

- СМС оповещения по изменению состояния заказа и др.событиям. Уровень оповещений устанавливает клиент;

- другие функции.

Исполнитель разработки (резидент Пензы) - становится партнером (соучредителем) создаваемой компании. В команде сейчас 1С-программист, системный администратор, вэб-программист Руби. Финансовые вложения от претендента не требуются, т.к. ифраструктура для работы компании имеется. Исполнитель осваивает Руби в процессе разработки в паре с вэб программистом.

13 лет назад
leon950
Леонид 
79 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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