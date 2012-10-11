Нужно быстро сделать сайт под ключ. Дизайн можно взять шаблонный, по стилю нейтральный либо подходящий по теме китайских практик, массажа, шаолиня, монахов и т.п. По функционалу: ...
Разработка сайта создаваемой ИТ-компании
Разработка сайта для создаваемой ИТ-компании:
Коротко функционал сайта (имеется детальное ТЗ) следующий:
- интернет-магазин с заказом клиента через корзину либо подтверждением коммерческого предложения, полученного от персонала сайта через персональную переписку;
- персональные переписки клиента с персоналом (форумы) по конкретным заказам и/или без привязки к заказу;
- сайт взаимодействует с управленческой системой 1с8.УНФ;
- один и более представителей у одного клиента-юрлица;
- разграничение доступа: группа или пользователь имеют одну и более ролей;
- СМС оповещения по изменению состояния заказа и др.событиям. Уровень оповещений устанавливает клиент;
- другие функции.
Исполнитель разработки (резидент Пензы) - становится партнером (соучредителем) создаваемой компании. В команде сейчас 1С-программист, системный администратор, вэб-программист Руби. Финансовые вложения от претендента не требуются, т.к. ифраструктура для работы компании имеется. Исполнитель осваивает Руби в процессе разработки в паре с вэб программистом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $300
Планирутся фотогалерея с большой и постоянно пополняющейся базой снимков. Что нибудь в этом стиле - http://fv-moscow.ru - ставить на этот домен. Необходимо: - быстрая регистрация и авторизация пользователей; - ...Закрыт13 лет назад
Необходимо создать с нуля (наш хост и домен) сайт-визитку под определенный вид деятельности. Основная задача - публикация статей (материалов) и хранение технической документации (может имеет смысл интеграции с файлообменником каким). Нужен ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по созданию портала типа remontnik.ruСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется качественно сделать сайт визитку. Бюджет 500 $ с натяжкой макета на цсмку и установкой на хосте. Заказчику нужно предоставить 2 варианта макета главной в течение 2 дней. Поэтапная оплата.Завершен13 лет назад
- $2500
Нужно создать интернет магазин на modX. Товаров более 1000, так же их надо загрузить, через модуль. Красивый строгий. Есть фирменный стиль. Нужно сделать на главной странице слайдер с баннерами, вывод рекомендуемых ...Завершен13 лет назад
нужен недорогой готовый шаблон интернет магазина - чтобы можно было загружать товары через админку и настраиваемый дизайн.Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Требуется: Соответсвие визуала и функционала предоставленному макету.http://motorsportgroup.ru/Msgproduct/index.html CMS: Wordpress. Срок: до 3 дней максимум. Главная Логотип Нажатие на логотип всегда со всех страниц ведет ...Завершен13 лет назад
- $1000
ТЗ в приложении. Отвечу на любые вопросы. Сроки не так важны как цена. Готов сделать предоплату + поэтапное финансированиеСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Сайт резиновый (только фон и галерея в портфолио), но контент рассчитан на 1280. На сайте будет использоваться технология parallax скролинга для фона (в частности ленточки (ближние, дальние) двигаются с разной скоростью). Чуть позже скину ссылку ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт13 лет назад