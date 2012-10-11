Простой сайт-визитка

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  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки265 просмотров

Необходимо создать с нуля (наш хост и домен) сайт-визитку под определенный вид деятельности.

Основная задача - публикация статей (материалов) и хранение технической документации (может имеет смысл интеграции с файлообменником каким).

Нужен простой дизайн технической направленности. Дизайн может быть и из бесплатных или "условно бесплатных". Главное не заезженный, и удовлетворяющим нашим целям.

ЦМС роли не играет (хоть ВордПресс). Главное что бы простая, и понятная в управлении. Так же ЦМС должна не иметь проблем с возможностями СЕО-оптимизации.

В рамках тендера указывайте цену готового изделия, и сроки, и подробно распишите в самом теле тендера:

- цмс

- цену установки и настройки

- цену дизайна

Настроены на бюджетный вариант.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.

WordPress
13 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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