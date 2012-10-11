Простой сайт-визитка

Необходимо создать с нуля (наш хост и домен) сайт-визитку под определенный вид деятельности.

Основная задача - публикация статей (материалов) и хранение технической документации (может имеет смысл интеграции с файлообменником каким).

Нужен простой дизайн технической направленности. Дизайн может быть и из бесплатных или "условно бесплатных". Главное не заезженный, и удовлетворяющим нашим целям.

ЦМС роли не играет (хоть ВордПресс). Главное что бы простая, и понятная в управлении. Так же ЦМС должна не иметь проблем с возможностями СЕО-оптимизации.

В рамках тендера указывайте цену готового изделия, и сроки, и подробно распишите в самом теле тендера:

- цмс

- цену установки и настройки

- цену дизайна

Настроены на бюджетный вариант.

В личку писать свои предложения не нужно (эти сообщения будут проигнорированы, и в рамках тендера рассматриваться не будут). В рамках тендера пожалуйста указывайте свою цену и сроки. Предложения без цены не рассматриваются. Обращения иными методами коммуникации, кроме сообщений в тендере, не рассматриваются и игнорируются. В личную почту принимаем только сообщения относительно технических деталей проекта.

Никаких предоплат (ни полных, ни частичных). Оплата исключительно по факту выполненной работы.