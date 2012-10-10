Сайт для пекарни. ModX

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок219 просмотров

Несложный сайт на основе МОДХ для пекарни.

Дизайн тоже нужен - нужно будет сделать на основе фирменного стиля, тоже ничего сложного не требуется.

Валидно, кроссбраузерно, айпад и прочее совместимо.

С Вас опыт и репутация.

Поэтапная оплата.

MODX
13 лет назад
autoliga
Артур 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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