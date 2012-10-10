Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать свадебный портал. Основные ориентиры - http://wedding.ua/ и http://my-svadba.ru/ Основные пожелания (общее видение и краткое тех задание) - в приложении к проекту. Детально условия проекта ...
Сайт для пекарни. ModX
Несложный сайт на основе МОДХ для пекарни.
Дизайн тоже нужен - нужно будет сделать на основе фирменного стиля, тоже ничего сложного не требуется.
Валидно, кроссбраузерно, айпад и прочее совместимо.
С Вас опыт и репутация.
Поэтапная оплата.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требования в функционалу описаны в ТЗ. Сделано на Битриксе: прицеплен шаблон; сделано меню; поиска; новости; личный кабинет; авторизация/регистрация.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется интернет магазин по продаже электротоваров.Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт13 лет назад
1. Сделать аналог сайта http://www.dodopizza.ru/ 2. Прикрутить модуль заказа пиццы с сайта 3. Прикрутить модуль для ввода заказов оператором в пиццерии По каждому пункту стоимость и сроки, размер предоплаты (предпочтение ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт фотостудии. Имеется дизайн. Задача: сверстать и натянуть на CMS (CMS подобрать исходя из функционала), наполнение конентом. Структура сайта: 1) Главная 2) ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, Интересует создание сайта-аналога leboutique.com На чем можно сделать? Сколько будет стоить? Сколько по времени? Дизайн, если нужно, можем сделать сами.Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт13 лет назад
Основная задача сайта: Продвижение товара на рынок. Тип сайта: каталог товаров, с привлекающим дизайном, способствующий продвижению. Сайт должен привлечь внимание к теме здоровья, красоты и привить культуру правильного потребления питьевой воды. В связи ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен сайт очень похожий на http://www.crombie.co.uk Есть база товаров с несколькими фотографиями. Каждый товар (например, сумка) поставляется в различных цветах и фактурах кожи. Фотографий каждого варианта нет. Поэтому в "карточке" товара ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день, Уважаемые, программисты, требуется создать сайт вопросник, по типу ask.fm с добавлением наших функций, все вопросы в скайп oleg12688, только звонитьСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Есть верстка v.at02.ru/bitrix и база данных в виде xml файла. Нужно из этого сделать сайт на битриксе.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт13 лет назад