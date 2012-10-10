Сделать сайт на Битриксе

Нужно сделать сайт. Дизайн берется из этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/joomla_35523/, движок на ваше усмотрение, главное не совсем «замудренный» . Основной функционал — галерея, анкета заказа, обратный звонок, и слайд-превью на главной страниц. Домен и хостинг уже ...