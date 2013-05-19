Необходимо сделать полный редизайн сайта на джумле. Помимо элементов дизайна, нужно будет "допилить" верстку каталога товаров (virtuemart) PSD-макета нет, чёткого ТЗ - тоже. Есть примеры сайтов, и элементы ...
Сайт с функционалом галереи на базе шаблона
Нужно сделать сайт. Дизайн берется из этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/joomla_35523/, движок на ваше усмотрение, главное не совсем «замудренный» . Основной функционал — галерея, анкета заказа, обратный звонок, и слайд-превью на главной страниц. Домен и хостинг уже готовы. По срокам: нужно было ещё вчера.
Жду ваших предложений.
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