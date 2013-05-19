Сайт с функционалом галереи на базе шаблона

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Завершен14 заявок164 просмотра

Нужно сделать сайт. Дизайн берется из этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/joomla_35523/, движок на ваше усмотрение, главное не совсем «замудренный» . Основной функционал — галерея, анкета заказа, обратный звонок, и слайд-превью на главной страниц. Домен и хостинг уже готовы. По срокам: нужно было ещё вчера.

Жду ваших предложений.

13 лет назад
Darisha18
Дарья 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$90
7 дней
Замечательное исполнение, всё быстро и на уровне. Рекомендую как отличного исполнителя и знатока своего дела!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Samantha
Оксана 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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