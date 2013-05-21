Нужно сделать сайт. Дизайн берется из этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/wordpress_50932/ движок на ваше усмотрение, главное не совсем «замудренный». По шаблону стоит WP . Основной функционал — точно такой же, как и на доноре.
- Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется создание интернет TV канала. Как это должно работать: 1)Должна быть возможность закачки ~ 200-300 ГБ контента с возможностью настройки плейлиста трансляции. 2) Возможность подключения прямой трансляции с камеры. Рассмотрю любые варианты решения задачи - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разместить одно объявление на порядка 20 сайтах, и досках (а-ля avito и т.д.) Срочно!Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
В наличии скрины старого меню (только фото) и необходимые правки по бару. Стилистика меню в наличии. Формат А4. Требуется все это совместно красиво сверстать. Сроки - чем раньше тем лучше, край до пнд.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется отрисовать background для сайта. Тема - морская. Должен быть изображен пиратский корабль, русалка на камне в пиратской шляпе, море, остров (опционально). Скорее всего изображение должно быть растровое.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Создание баннеров, 2 шт еженедельно. Тематика ночной клуб (в афишах- стриптиз и go-go) Скорость и адекватная цена приветствуются. Приступить надо немедленно, горит афиша на выходные. Поправка - баннеры для размещения на сайтБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доверстать меню ночного клуба, внести правки (пункты меню, перенести старые и т.д.), работа в AI, надо сделать максимум за 3 часа. Дизайн весь есть.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется копирайтер с адекватными ценами, на копирайт/рерайт статей различных тематик - ремонт, реставрация, дизельные установки, компьютеры и т.д. Работы не то чтобы очень много, но постоянно висят небольшие заказы требующие исполнения. Просьба - сразу пишите ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется красивое оформления для группы ВКонтакте ночного клуба. Что-то наподобие - https://st.free-lance.ru/users/njusik/upload/f_4d586a3283646.jpg и http://frilka.com/wp-content/uploads/2012/04/0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5.pngДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется по примерам создать двухсторонние визитку и флаер. Соответственно требуется выдержать единый дизайн. Лого и остальную информацию предоставляю. Примеры в прикрепленных файлах. Размеры стандартныеФирменный стиль2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Срочно требуется подборка/написание компонентов для внутрисетевого сайта на Jooml'a (2.5). Компоненты типа Helpdesk (сервис техподдержки) и Docman'a, а также их дальнейшая настройка/заполнение. Возможно потребуется частичное "до-верстывание" сайта. Очень горят сроки, надо все успеть к пятнице, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Разработать грамотное решение для распределения прайс-листа строительного сайта, по существующим категориям. Сайт на Joomla.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется редизайн шапки сайта. Лого, название и телефон.Тематика - автоинструктаж. Приблизительная концепция персональный инструктор от компании 5 педалей. CMS - Drupal. Сайт - в личкуДизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо заполнить товарами интернет магазин книг. Вся информация (текст и картинки) предоставлена на старом сайте, грубо говоря требуется ctrl-c и ctrl-v. CMS Joomla. Всего около 350 товаров.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Тема дипломной работы- Совершенствование организации труда рабочих. Дисциплина "менеджмент" План работы на усмотрение исполнителя. Объем работы - 75 листов, Сам текст максимально уникальный (будут проверять антиплагиатом) срок - 15 июня вечером ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Шаблоны TemplateMonster, с небольшим наполнением. Из модулей чаще всего требуются - обратная связь, карта, фотогалерея. Пример - http://livedemo00.template-help.com/joomla_43876/ Заказы будут по несколько в месяц (пока). Главное требование (кроме качества разумеется) - срокиДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Пример одного из сайтов - gstcomp.ru Ключи - ремонт компьютеров на дому, компьютерное обслуживание, ремонт компьютеров в марьино, обслуживание компьютерных сетей, абонентское обслуживание компьютеров, удаление баннера с рабочего стол, настройка сети роутера, срочная ...Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Пять статей, на реставрационную тематику, от 1000 до 1500 знаков. По срокам - надо уложиться в два дня.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отрисовать в cdr иди ai визизтку из растрового изображения, для типографии. Без всяческих изысков "как есть". По срокам - чем быстрее тем лучше.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
Постоянный рерайт. 1000-2000 знаков в сутки. Темы "Компьютеры", "Компьютерные новости". С чего делать рерайт выбирает исполнитель.Копирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад