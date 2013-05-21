Darisha18

Дарья Darisha18

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
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  • Создание сайта на базе шаблона

    Нужно сделать сайт. Дизайн берется из этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/wordpress_50932/ движок на ваше усмотрение, главное не совсем «замудренный». По шаблону стоит WP . Основной функционал — точно такой же, как и на доноре.

    WordPress
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создание интернет TV канала

    Требуется создание интернет TV канала. Как это должно работать: 1)Должна быть возможность закачки ~ 200-300 ГБ контента с возможностью настройки плейлиста трансляции. 2) Возможность подключения прямой трансляции с камеры. Рассмотрю любые варианты решения задачи - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать меню для кафе

    В наличии скрины старого меню (только фото) и необходимые правки по бару. Стилистика меню в наличии. Формат А4. Требуется все это совместно красиво сверстать. Сроки - чем раньше тем лучше, край до пнд.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Отрисовка фона для сайта

    Требуется отрисовать background для сайта. Тема - морская. Должен быть изображен пиратский корабль, русалка на камне в пиратской шляпе, море, остров (опционально). Скорее всего изображение должно быть растровое.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание баннеров для ночного клуба

    Создание баннеров, 2 шт еженедельно. Тематика ночной клуб (в афишах- стриптиз и go-go) Скорость и адекватная цена приветствуются. Приступить надо немедленно, горит афиша на выходные. Поправка - баннеры для размещения на сайт

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер

    Требуется копирайтер с адекватными ценами, на копирайт/рерайт статей различных тематик - ремонт, реставрация, дизельные установки, компьютеры и т.д. Работы не то чтобы очень много, но постоянно висят небольшие заказы требующие исполнения. Просьба - сразу пишите ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оформление для группы ВКонтакте.

    Требуется красивое оформления для группы ВКонтакте ночного клуба. Что-то наподобие - https://st.free-lance.ru/users/njusik/upload/f_4d586a3283646.jpg и http://frilka.com/wp-content/uploads/2012/04/0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5.png

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание визитки и флаера для ночного клуба

    Требуется по примерам создать двухсторонние визитку и флаер. Соответственно требуется выдержать единый дизайн. Лого и остальную информацию предоставляю. Примеры в прикрепленных файлах. Размеры стандартные

    Фирменный стиль2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Подобрать и установить несколько компонентов

    Срочно требуется подборка/написание компонентов для внутрисетевого сайта на Jooml'a (2.5). Компоненты типа Helpdesk (сервис техподдержки) и Docman'a, а также их дальнейшая настройка/заполнение. Возможно потребуется частичное "до-верстывание" сайта. Очень горят сроки, надо все успеть к пятнице, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется заполнение интернет-магазина

    Необходимо заполнить товарами интернет магазин книг. Вся информация (текст и картинки) предоставлена на старом сайте, грубо говоря требуется ctrl-c и ctrl-v. CMS Joomla. Всего около 350 товаров.

    Joomla
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно! написание диплома до 16го июня

    Тема дипломной работы- Совершенствование организации труда рабочих. Дисциплина "менеджмент" План работы на усмотрение исполнителя. Объем работы - 75 листов, Сам текст максимально уникальный (будут проверять антиплагиатом) срок - 15 июня вечером ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайтов по шаблонам

    Шаблоны TemplateMonster, с небольшим наполнением. Из модулей чаще всего требуются - обратная связь, карта, фотогалерея. Пример - http://livedemo00.template-help.com/joomla_43876/ Заказы будут по несколько в месяц (пока). Главное требование (кроме качества разумеется) - сроки

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется раскрутка сайта

    Пример одного из сайтов - gstcomp.ru Ключи - ремонт компьютеров на дому, компьютерное обслуживание, ремонт компьютеров в марьино, обслуживание компьютерных сетей, абонентское обслуживание компьютеров, удаление баннера с рабочего стол, настройка сети роутера, срочная ...

    Поисковые системы (SEO)21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Dmitriy-B
Байков 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Русификация Wordpress
WordPress
работой доволен, оплата в срок
С проблемой разобрался на 10+ оперативно и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
natamaster
Наталия 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Сверстать меню для кафе
Отличный заказчик! Приятное сотрудничество и общение. Быстрая оплата. Рекомендую!
Все прошло замечательно, точно, в срок, с учетом всех поправок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Blue_panther
49 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$80
9 баллов
11 лет назад
Отрисовка фона для сайта
Задачи вовремя, понимание с фрилансером есть
Все замечательно, Наталья подошла к делу очень тщательно и кропотливо, все пожелания и правки были заведены в кратчайшие сроки. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Распределение прайс-листа
Joomla
Напомнили))... Уже почти год прошел, до сих пор работаем. Рекомендую
Весьма скучное задание, с которым Николай справился творчески, прислав несколько вариантов исполнения. Мои лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
wvarious
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Требуется заполнение интернет-магазина
Joomla
Уже почти год прошел, до сих пор работаем. Рекомендую
Замечательный человек и исполнительный работник. Редкая внимательность к поставленным задачам, всегда на связи. Было легко и приятно работать. Буду с удовольствием сотрудничать дальше. Крайне рекомендую!
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