Создание баннеров для ночного клуба

БаннерыЗавершен7 заявок219 просмотров
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Создание баннеров, 2 шт еженедельно. Тематика ночной клуб (в афишах- стриптиз и go-go) Скорость и адекватная цена приветствуются. Приступить надо немедленно, горит афиша на выходные.

Поправка - баннеры для размещения на сайт

10 лет назад
Darisha18
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
ga2team
Артем 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Всегда на связи, качество исполнения - отличное! Рекомендую всем!
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