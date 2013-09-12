Сделать кнопку для сайта

Нужен баннер на главную страницу сайта zenamama.ru размер 950х300. чего хотелось бы увидеть на баннере: малыш сидит справа и играет со слингобусами, которые переходят в драгоценности и потом в мармелад, по кругу. можно чтобы все это обвивало ...