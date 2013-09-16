Баннер и меню в контакте

Нужен баннер на главную страницу сайта zenamama.ru размер 950х300. чего хотелось бы увидеть на баннере: малыш сидит справа и играет со слингобусами, которые переходят в драгоценности и потом в мармелад, по кругу. можно чтобы все это обвивало ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходим:
1. Cделать баннер и меню для группы в ВК: vk.com/infoavon
В меню должны быть следующие пункты:
- Каталоги
- Как стать представителем
- Акция
- Контакты
Пример меню и лого смотри на: http://vk.com/avonrussia
2. Логотип для твиттера
Пример: https://twitter.com/RussiaAvon
3. Логотип для фейсбука
Пример: https://www.facebook.com/AvonRussia
В результате должно получиться 3 логотипа (возможно одинаковых) для соц сетей и меню для добавления на сайт контакта.
- Похожие заказы
- $100Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно два баннера в слайдер на сайт о туризме, отличаться баннеры будут только картинками и текстом - а так, в одном и том же стиле. Стиль баннера: простой, красивый текст продажи слева, справа - картинка книги ...Завершен10 лет назад
на рыбацкую тематику, посвящен соревнованию, краткое тз есть. 768*60. Сделать нужно сегодня. Указывайте стоимость обязательно.Завершен10 лет назад
Заменить на мешки с кормами Лидер ил убрать полностью. Только немного изменив расположение и т.д. дописать " Акция - "подарочки" Яркий красочный, соответсвующий тональности сайта. Можно добавить щенка овчарки белой ил хаски.Завершен10 лет назад
Добрый день! Мы сделали хороший баннер во флеше, посвященный нашему мероприятию. Проблема с заключительным кадром. Изначально он был фиолетовым. Либо мне, либо руководству, не нравится. Прошу предложить вариант, который Вам кажется оптимальным – с ...Баннеры3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $120
Необходимо изготовить четыре типа анимированных баннеров, с разным графическим оформлением. Слоганы и сроки изготовления: До 05 сентября 1. Баннер нового сервера PvP, слоганы: - динамика и драки PvP - призы на каждом ивенте! - ОБТ, успей на pevepe.com До ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте, умельцы, таланты и просто замечательные люди – дизайнеры! Нашей компании требуется человек готовый периодически создавать мега "вкусные, сочные, живые" макеты для e-mail рассылок. Верстальщик у нас есть нам нужен просто дизайнер, который хоть и ...Баннеры9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Есть готовый flash баннер с исходником. Необходимо убрать один кадр.Завершен10 лет назад
- $8
Тема баннера: "Учись комфортно" Размер: 385x385 Края баннера переходят в белое, цветовая гамма гармонирует с цветами сайта perestroika.com Концепция: Акция от компании "Растем вместе" на модель "EVOLIFE Minimax". Акционная цена 5980руб. (возможно как ярлык, шилд крупно, заметно). ...Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужны красивые, сверх современные, супер динамичные флеш баннеры. От этих баннеров должно захватывать дух. Если вы делаете баннеры именно так, то эта работа для вас! Подробнее о задании: Есть 5 концепций на 3-5 кадров, нужно сделать 2 ...Завершен10 лет назад