Анимированные баннеры

$120
БаннерыЗавершен6 заявок133 просмотра
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Необходимо изготовить четыре типа анимированных баннеров, с разным графическим оформлением. Слоганы и сроки изготовления:

До 05 сентября

1. Баннер нового сервера PvP, слоганы:

- динамика и драки PvP

- призы на каждом ивенте!

- ОБТ, успей на pevepe.com

До 09 сентября:

2. Баннер проекта, слоганы в слайдах:

- разные версии, все расы

- призы ждут на каждом ивенте!

- pevepe.com

До 12 сентября

3. Баннер сервера PvE:

- PvE сервер для крабов

- Кто качается, тому и призы!

- стань первым на pevepe.com

До 16 сентября:

4. Баннер сервера PvP:

- только адреналин PvP

- нет донат шмота, да ивентам и призам

- pevepe.com

Требования к баннерам:

Поддерживаются следующие типы баннеров: GIF, JPG, PNG или SWF. Размер файла не должен превышать 40 килобайт. К размещению не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей сайта. Каждый из баннеров нужен в размерах 240x400, 468x60

Результаты необходимо предоставить в виде psd (исходник для обоих размеров 240x400, 468x60), в виде конечного готового баннера (требования выше).

Бюджет $120 на все работы

10 лет назад
pevepe
Игорь 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$120
3 дня
Большое спасибо за выполненную работу! Выполнено все с опережением сроков, качественно и оперативно. Все пожелания учтены, результаты получены.
Довольна сотрудничеством, четкое задание, своевременная оплата
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