Анимированные баннеры

Здравствуйте, умельцы, таланты и просто замечательные люди – дизайнеры! Нашей компании требуется человек готовый периодически создавать мега "вкусные, сочные, живые" макеты для e-mail рассылок. Верстальщик у нас есть нам нужен просто дизайнер, который хоть и ...
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Необходимо изготовить четыре типа анимированных баннеров, с разным графическим оформлением. Слоганы и сроки изготовления:
До 05 сентября
1. Баннер нового сервера PvP, слоганы:
- динамика и драки PvP
- призы на каждом ивенте!
- ОБТ, успей на pevepe.com
До 09 сентября:
2. Баннер проекта, слоганы в слайдах:
- разные версии, все расы
- призы ждут на каждом ивенте!
До 12 сентября
3. Баннер сервера PvE:
- PvE сервер для крабов
- Кто качается, тому и призы!
- стань первым на pevepe.com
До 16 сентября:
4. Баннер сервера PvP:
- только адреналин PvP
- нет донат шмота, да ивентам и призам
Требования к баннерам:
Поддерживаются следующие типы баннеров: GIF, JPG, PNG или SWF. Размер файла не должен превышать 40 килобайт. К размещению не принимаются баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, существенно отвлекающие пользователя от взаимодействия со страницей сайта. Каждый из баннеров нужен в размерах 240x400, 468x60
Результаты необходимо предоставить в виде psd (исходник для обоих размеров 240x400, 468x60), в виде конечного готового баннера (требования выше).
Бюджет $120 на все работы
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