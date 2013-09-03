Здравствуйте, умельцы, таланты и просто замечательные люди – дизайнеры!

Нашей компании требуется человек готовый периодически создавать мега "вкусные, сочные, живые" макеты для e-mail рассылок. Верстальщик у нас есть нам нужен просто дизайнер, который хоть и творческая личность, но может рационально мыслить и вносить правки и редактировать без обид или негативных эмоций.

Работаем с фрилансерами уже не первый раз и знаем насколько отзывчивые и замечательные люди здесь есть. Ждем вас, наш замечательный и терпеливый дизайнер)