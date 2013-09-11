Доработать flash баннер

$15
БаннерыЗавершен4 заявки101 просмотр
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Есть готовый flash баннер с исходником. Необходимо убрать один кадр.

10 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
taranenko
Виталий 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Работой Виталия доволен. Быстро, качественно, профессионально.
Отличный Заказчик: чёткая задача, быстрая оплата. Буду рад продолжить сотрудничество.
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