Создать баннер

$30
БаннерыЗавершен5 заявок121 просмотр
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Создать баннер для сайта.

Создать баннер в формате gif ширина 150, высота 300 px для размещения на сайте.

Из исходников:

- есть короткий видеоролик (http://coolmart.ru/water-filters/1/6), который кратко рассказывает о продукте. Сделать такую же смену кадров, в конечном кадре поменять телефон на (495) 951-34-22 (925) 504-61-81.

- есть изображения самого фильтра.

В баннер должна быть встроена ссылка http://coolmart.ru/

10 лет назад
fenixvl
59 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень доволен сотрудничеством с Андреем. Без лишних обсуждений и пояснений ухватил мысль, в установленные сроки выполнил задачу, причем без замечаний и доработок. Именно такой баннер я и хотел. Спасибо!
Рад знакомству с Владимиром, только положительные эмоции. Было приятно пообщаться, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!
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