Для нашего интернет-агентства необходима серия баннеров. Для начала это будет 1 баннер в разных размерах, но в ближайшее время на базе основного баннера нужно будет сделать несколько более конкретизированных под каждую услугу, а именно "Создание сайтов", "Продвижение сайтов" "Поддержка сайтов".

Наброски, идеи есть, но ищем человека, который способен на креатив и собственные идеи.

Рассмотрим все предложения.