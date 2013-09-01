Создать баннер

Нужны красивые, сверх современные, супер динамичные флеш баннеры. От этих баннеров должно захватывать дух. Если вы делаете баннеры именно так, то эта работа для вас! Подробнее о задании: Есть 5 концепций на 3-5 кадров, нужно сделать 2 ...