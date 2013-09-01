Создать баннер

Требуется красиво нарисовать таблицу с информацией о тарифных планах, с инфографическими элементами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема баннера: "Учись комфортно"
Размер: 385x385
Края баннера переходят в белое, цветовая гамма гармонирует с цветами сайта perestroika.com
Концепция: Акция от компании "Растем вместе" на модель "EVOLIFE Minimax". Акционная цена 5980руб. (возможно как ярлык, шилд крупно, заметно). Можно вставить фразу "Учись комфортно", а также фото радостных детей-школьников. Картинки продукта в приложении.
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