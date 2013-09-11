Захватывающие дух flash баннеры

Нужны красивые, сверх современные, супер динамичные флеш баннеры. От этих баннеров должно захватывать дух.

Если вы делаете баннеры именно так, то эта работа для вас!

Подробнее о задании:

Есть 5 концепций на 3-5 кадров, нужно сделать 2 основных (примерно одинаковых) размера и несколько дополнительных по 1-2 концепциям. Возможно, что-то придумаем вместе. Готовые баннеры нужно будет адаптировать под анимированный гиф.

Ищу фрилансера (или связку дизайнер+флешер), который не без основания считает, что он делает самые, или одни из самых крутых баннеров в рунете. На всё неделя (сроки жесткие), бюджет ориентировочно 1.000-1.500$, обсуждается лично.