Захватывающие дух flash баннеры

Требуется красиво нарисовать таблицу с информацией о тарифных планах, с инфографическими элементами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны красивые, сверх современные, супер динамичные флеш баннеры. От этих баннеров должно захватывать дух.
Если вы делаете баннеры именно так, то эта работа для вас!
Подробнее о задании:
Есть 5 концепций на 3-5 кадров, нужно сделать 2 основных (примерно одинаковых) размера и несколько дополнительных по 1-2 концепциям. Возможно, что-то придумаем вместе. Готовые баннеры нужно будет адаптировать под анимированный гиф.
Ищу фрилансера (или связку дизайнер+флешер), который не без основания считает, что он делает самые, или одни из самых крутых баннеров в рунете. На всё неделя (сроки жесткие), бюджет ориентировочно 1.000-1.500$, обсуждается лично.
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