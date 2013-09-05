Сделать 2 баннера - статичные картинки на сайт

$10
БаннерыЗавершен7 заявок114 просмотров
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1. Баннер "Сварочное оборудование", информацию можно взять отсюда - http://grpz.ru/production/civil/welding/

2. Баннер "Услуги по регистрации/перерегистрации медицинской техники и изделий медицинского назначения "

Баннеры - статические картинки

Размер баннера 930 на 305

делается для сайта kladen.by для слайдера

10 лет назад
Dziarzhynski
Петр 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
ga2team
Артем 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все отлично, все быстро, всем остались довольны!
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