4 баннера для сайта

Требуется красиво нарисовать таблицу с информацией о тарифных планах, с инфографическими элементами.
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Нужно 4 баннера (jpg) для слайдера на сайте, 770*440. Темы:
- поддержка сайтов
- разработка сайтов
- продвижение сайтов
- фотографирование
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