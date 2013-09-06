2 баннера для сайта о туризме

Заменить на мешки с кормами Лидер ил убрать полностью. Только немного изменив расположение и т.д. дописать " Акция - "подарочки" Яркий красочный, соответсвующий тональности сайта. Можно добавить щенка овчарки белой ил хаски.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно два баннера в слайдер на сайт о туризме, отличаться баннеры будут только картинками и текстом - а так, в одном и том же стиле.
Стиль баннера: простой, красивый текст продажи слева, справа - картинка книги на основе ПДФ файла.
По заявке вышлю детали сайта, на котором будут стоять баннера, чтобы можно было "вписать" баннера в стиль и цвета сайта.
Также предоставлю текст и файлы откуда берутся картинки книг.
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