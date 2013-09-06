2 баннера для сайта о туризме

Нужно два баннера в слайдер на сайт о туризме, отличаться баннеры будут только картинками и текстом - а так, в одном и том же стиле.

Стиль баннера: простой, красивый текст продажи слева, справа - картинка книги на основе ПДФ файла.

По заявке вышлю детали сайта, на котором будут стоять баннера, чтобы можно было "вписать" баннера в стиль и цвета сайта.

Также предоставлю текст и файлы откуда берутся картинки книг.