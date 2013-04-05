MoneyForJobs

На проект уже установлена ВП тема (покупная с лицензией - поэтому исходники есть). Нам нужно кастомизировать эту тему под функционал проекта и в некоторых местах привязать ее к этому функционалу. По рабочим навыкам это: (1) знание ...
SaitiVKredit.kiev.ua - украинский отдел проекта "Сайты В Кредит" - создание и раскрутка веб сайтов в кредит/рассрочку.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Проект состоит из двух частей: (1) Frontend - веб сайт, принимающий заявки от людей. Желательно реализован в Битриксе, т.к. будет легче проходить интеграция с backend-ом проекта. Но если есть опыт интегрирования сайта на другом движке с ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен сайт под ключ на Битриксе. Сайт включает в себя: - интегрирование 1С с ежемесячным оплатам от клиентов - настройка CRM для отправки и работе с заявками от клиентов через личный кабинет каждого клиента - сбор CMSки сайта и ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Есть готовый swf - в него надо внести небольшие правки. Например, изменить порядок логотипов, добавить недостающте лого и т.д. Детальнее - в письме.Баннеры5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно два баннера в слайдер на сайт о туризме, отличаться баннеры будут только картинками и текстом - а так, в одном и том же стиле. Стиль баннера: простой, красивый текст продажи слева, справа - картинка книги ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $2500
Создание 3D контента для лазерного шоу и маппинга Требуется профессиональная команда для создания на постоянной основе 3D контента для лазерного шоу и маппинга. В зависимости от объектов проведения шоу, формируется тех. задание и по 3D контенту. Если ...3D-графика2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1500
Есть уже готовое приложение, написано на PhoneGap и уже заведенное на AppStore. Приложение показывает котировки акций, запитывается информацией от брокера черех XML. В этом приложении появился новый функционал, надо в код уже готового приложения добавить этот ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходим дизайн сайта бюро переводов. Главная страница + типовая внутренняя Есть примеры того, что нравится заказчику и видение сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
По заданному psd надо разверстать и собрать на общедоступном движке (Drupal, Joomla и т.д.) сайт. Контент внутренних страниц сайта доступен только для залогиненых пользователей - поэтому к сайту плюс модуль регистрации на сайте и просмотра внутренних ...HTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
Киевская веб студия ищет дизайнера сайтов. Основная аудитория клиентов на сайты - мелкий и средний бизнес. Супер дизайн им не нужен, но работа должна быть толковой и адекватной. Платим сдельно, работа удаленная. Присылайте примеры работ, будем рады принять новых ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад