MoneyForJobs

Дмитрий Васенев MoneyForJobs

 
44 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Production at SaitiVKredit.kiev.ua

SaitiVKredit.kiev.ua - украинский отдел проекта "Сайты В Кредит" - создание и раскрутка веб сайтов в кредит/рассрочку.

  • Кастомизировать готовую WP тему под проект

    На проект уже установлена ВП тема (покупная с лицензией - поэтому исходники есть). Нам нужно кастомизировать эту тему под функционал проекта и в некоторых местах привязать ее к этому функционалу. По рабочим навыкам это: (1) знание ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проект на базе Битрикс24

    Проект состоит из двух частей: (1) Frontend - веб сайт, принимающий заявки от людей. Желательно реализован в Битриксе, т.к. будет легче проходить интеграция с backend-ом проекта. Но если есть опыт интегрирования сайта на другом движке с ...

    Битрикс
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование сайта на Битриксе

    Нужен сайт под ключ на Битриксе. Сайт включает в себя: - интегрирование 1С с ежемесячным оплатам от клиентов - настройка CRM для отправки и работе с заявками от клиентов через личный кабинет каждого клиента - сбор CMSки сайта и ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внести правки в готовый swf баннер

    $10

    Есть готовый swf - в него надо внести небольшие правки. Например, изменить порядок логотипов, добавить недостающте лого и т.д. Детальнее - в письме.

    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 2 баннера для сайта о туризме

    $50

    Нужно два баннера в слайдер на сайт о туризме, отличаться баннеры будут только картинками и текстом - а так, в одном и том же стиле. Стиль баннера: простой, красивый текст продажи слева, справа - картинка книги ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Специалист по 3D лазерным шоу

    $2500

    Создание 3D контента для лазерного шоу и маппинга Требуется профессиональная команда для создания на постоянной основе 3D контента для лазерного шоу и маппинга. В зависимости от объектов проведения шоу, формируется тех. задание и по 3D контенту. Если ...

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить новый функционал в готовое iOS-приложение

    $1500

    Есть уже готовое приложение, написано на PhoneGap и уже заведенное на AppStore. Приложение показывает котировки акций, запитывается информацией от брокера черех XML. В этом приложении появился новый функционал, надо в код уже готового приложения добавить этот ...

    iOSPhoneGap
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сборка сайта

    $500

    По заданному psd надо разверстать и собрать на общедоступном движке (Drupal, Joomla и т.д.) сайт. Контент внутренних страниц сайта доступен только для залогиненых пользователей - поэтому к сайту плюс модуль регистрации на сайте и просмотра внутренних ...

    JoomlaDrupal
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен дизайнер сайтов - сдельно, удаленно

    Киевская веб студия ищет дизайнера сайтов. Основная аудитория клиентов на сайты - мелкий и средний бизнес. Супер дизайн им не нужен, но работа должна быть толковой и адекватной. Платим сдельно, работа удаленная. Присылайте примеры работ, будем рады принять новых ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
akelita
Андрей 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта бюро переводов
Сотрудничеством полностью доволен! Заказчик пунктуален и обязателен! Это плюс!
Хорошо сделано, вовремя и в срок
Ответный отзыв
DelMadman
Виталий 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Добавить новый функционал в готовое iOS-приложение
Заказчик хороший, приятно работать и общаться. Рекомендую!
Работа хорошая, и никогда не пропадают из связи
Ответный отзыв
sva425
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
39 минут назад
$16
10 баллов
10 лет назад
2 баннера для сайта о туризме
Дмитрий - отличный заказчик и приятный собеседник) Работаем дальше)
Хорошо и быстро сделал, спасибо
Ответный отзыв