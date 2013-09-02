Третий кадр во флеше

Добрый день!

Мы сделали хороший баннер во флеше, посвященный нашему мероприятию.

Проблема с заключительным кадром. Изначально он был фиолетовым.

Либо мне, либо руководству, не нравится.

Прошу предложить вариант, который Вам кажется оптимальным – с вкусной кнопкой и красивым написанием. Также, у нас появилось лого.

Предлагаю работать следующим образом – вы меняете во флеше, отправляете мне джипешку-превьюшку, и я перевожу вам деньги за работу.

Исходник по запросу, пишите в личку