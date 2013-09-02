Третий кадр во флеше

Необходимо изготовить четыре типа анимированных баннеров, с разным графическим оформлением. Слоганы и сроки изготовления: До 05 сентября 1. Баннер нового сервера PvP, слоганы: - динамика и драки PvP - призы на каждом ивенте! - ОБТ, успей на pevepe.com До ...
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Добрый день!
Мы сделали хороший баннер во флеше, посвященный нашему мероприятию.
Проблема с заключительным кадром. Изначально он был фиолетовым.
Либо мне, либо руководству, не нравится.
Прошу предложить вариант, который Вам кажется оптимальным – с вкусной кнопкой и красивым написанием. Также, у нас появилось лого.
Предлагаю работать следующим образом – вы меняете во флеше, отправляете мне джипешку-превьюшку, и я перевожу вам деньги за работу.
Исходник по запросу, пишите в личку
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