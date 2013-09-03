Баннер на главную сайта

$100
БаннерыЗакрыт10 заявок149 просмотров
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Нужен баннер на главную страницу сайта zenamama.ru размер 950х300.

чего хотелось бы увидеть на баннере:

малыш сидит справа и играет со слингобусами, которые переходят в

драгоценности и потом в мармелад, по кругу. можно чтобы все это обвивало

вазочку с мармеладом

все это лаконично переходит друг в друга, но при этом было чтоб понятно где

что. драгоценности яркие должны быть, чтоб хотелось взять, мармелад-чтоб хотелось

тут же съесть.

слева с середины вниз надпись: Одежда для Мам, удобная и модная. ИЛИ удобная

и модная одежда для Мам. Здесь.

надпись желто-оранжевым цветом или желто-красным.

разумеется, баннер должен вписываться в стиль сайта, но должен быть ярким пятном.

примерные картинки бус, драгоценностей и малышей с мармеладом - отправлю.

10 лет назад
ketoy
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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