Отрисовать два баннера на главную

$20
БаннерыЗавершен13 заявок165 просмотров
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Нужно два баннера для слайдера на главной странице мехового магазина: http://dianafurs.ru/

Размеры баннеров: 950х399

Содержание:

1. Новая коллекция 2013-2014. Мутон, норка.

Кнопка поярче "Перейти в каталог". Фото подобрать девушки с мехом (не из каталога магазина).

2. Распродажа коллекции 2012 года! Скидка 50% на все! Беспроцентная рассрочка и кредит.

Кнопка поярче "Перейти в каталог". Фото девушки в мехе также.

Сроки - как можно скорее.

Предоплата 50% = 10$. После выполнения и проверки работы оставшиеся 50%.

10 лет назад
VladimirKuts
Владимир 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
flashikgoon777
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Все хорошо, работой в целом доволен, в сроки вложился, внимателен к нюансам.
Правильный заказчик - спокойно все обьяснил, несмотря на сжатые сроки, быстро перебрали несколько вариантов и все вовремя сделали. Предоплата и оплата была проведена своевременно, вобщем все как надо - буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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