Баннер для сайта

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Создать анимированный баннер для сайта на flash.

Сайт neboskreb-52.ru. Вверху слайдер будет заменен на банер. В банере немного какой-нибудь тематической анимации. Цель банера, показать список статей о правильном выборе ПВХ окон (6–7 ссылок)

10 лет назад
yiooxir
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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