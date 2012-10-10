Требуется сделать небольшой сайт, в так называемом "clean" - дизайне. Общее число станиц - 5-6. Это страницы с описанием гарантий, контактами и другой промо информацией. Цель сайта - продажа услуги, которая оплачивается либо на главной ...
Проект на Drupal 7
Здравствуйте.
Необходимо разработать сайт автомобильной тематики. Приветствуется использование стандартного набора Drupal. Основные страницы - страны-автопроизводители (7), главная. Страницы с марками авто подвязываются к соответствующим странам, часто обновляются (опросы (опросов будет много), статьи, ссылки, "облака", переход на форум, всё в соответствии с тематикой страницы). Необходима регистрация пользователя для участия в голосованиях и форумах с возможностью присвоения рангов за активность и компетентность и, как следствие, отслеживание активности пользователя. Возможность для пользователя выбрать марку авто и автоматически получать уведомления о новой информации по данной марке на сайте. Основное требование: простота ориентирования на сайте для пользователя (работа с меню, быстрый переход и т.д.). Внешний вид: Zebilla, Bartik, Busy, Drupal Ace и прочие в том же духе. Наличие поиска.
P.S. Оплата и отзывы гарантированы, срок оговаривается. Рассчитываю на компетентность и творческий подход. Огорчает эгоцентризм и жадность.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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