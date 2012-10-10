Есть идея сделать ресурс для облегчения работы отдела продаж (на первое время одной отросли). У посетителей ресурса будет доступ к базе цен на определенные услуги (заполняемых администратором ресурса) и к базе шаблонов коммерческих предложений. ...
Небольшой продающий сайт
Требуется сделать небольшой сайт, в так называемом "clean" - дизайне. Общее число станиц - 5-6. Это страницы с описанием гарантий, контактами и другой промо информацией. Цель сайта - продажа услуги, которая оплачивается либо на главной странице, либо после выставления счета менеджером. Для этого к сайту крепим что-то вроде money.ua.
Что нужно от разработчика:
- нарисовать красивый дизайн для утверждения заказчиком.
- сверстать шаблон для какой-либо cms - не тяжелой, для сайта на 6 страниц джумлы+virtuemart не нужно.
- Сделать эти несколько станиц с учетом требований наших сео-спецов.
- На сайте будет 1 форма для заполнения потенциальным заказчиком +CAPTCHA.
Чтобы получить проект:
- Покажите достойное портфолио.
- Сделайте вашу ставку, я всем отвечу.
Детальное ТЗ на более детальную оценку вышлю подходящим кандидатам.
Разыскиваются специалисты:
- Drupal, modx;
- Красиво рисующие дизайнеры
- пишите мне личные сообщения!
Заявки фрилансеров
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