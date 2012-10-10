Небольшой продающий сайт

Требуется сделать небольшой сайт, в так называемом "clean" - дизайне. Общее число станиц - 5-6. Это страницы с описанием гарантий, контактами и другой промо информацией. Цель сайта - продажа услуги, которая оплачивается либо на главной странице, либо после выставления счета менеджером. Для этого к сайту крепим что-то вроде money.ua.

Что нужно от разработчика:

- нарисовать красивый дизайн для утверждения заказчиком.

- сверстать шаблон для какой-либо cms - не тяжелой, для сайта на 6 страниц джумлы+virtuemart не нужно.

- Сделать эти несколько станиц с учетом требований наших сео-спецов.

- На сайте будет 1 форма для заполнения потенциальным заказчиком +CAPTCHA.

Чтобы получить проект:

- Покажите достойное портфолио.

- Сделайте вашу ставку, я всем отвечу.

Детальное ТЗ на более детальную оценку вышлю подходящим кандидатам.

Разыскиваются специалисты:

- Drupal, modx;

- Красиво рисующие дизайнеры

- пишите мне личные сообщения!