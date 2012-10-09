Сайт по туризму за рубежом

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок176 просмотров

Нужен сайт портального типа.

Желательно предложить уже готовый под переработку

Наличие интерфейсов взаимодействия пользователей - обязательно (коменты, отзывы и т.д)

Так же в отзывах называете свою цену:

- за готовый (допустим заказчик не выбрал данный макет)

- за наполнение первоначальным контентом

13 лет назад
webbroker
Руслан 
42 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров