Требуются дизайнеры и верстальщики в городе Минске

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки87 просмотров

Требуются дизайнеры и верстальщики в городе Минске на удаленную работу. Наша компания только развивается поэтому будем рады сотрудничать и с новичками. Пишите пожалуйста только кто из Минска и готов встретиться для обсуждения подробных деталей.

13 лет назад
NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров