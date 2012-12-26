Создать каталог интернет ресурсов для студентов по финансовой специальности с одним подуровнем
Фирменный стиль и первоначальный сайт
Необходимо разработать фирменный стиль (фирменный бланк и логотип) и первоначальный сайт (буквально 6–7 страниц)
В случае успешного прохождения процесса, исполнитель будет выбран для постоянной работы. Сайт планируется сложный.
Стиль: Метро. как в новом Windows 8. Цвета: Синий, Желтый, Оранжевый, Зеленный, Красный, Серый, Фиолетовый, Белый
Область деятельности: Экспедиционные услуги. Давайте только без банальностей.
Оплата поэтапная. Фирменный стиль 200 баксов, остальное сайт.
Возможна предоплата, если качество предложенных образцов устроит
Ребята прикрепляйте примеры работ в данном стиле или близком
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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