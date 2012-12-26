Фирменный стиль и первоначальный сайт

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки254 просмотра

Необходимо разработать фирменный стиль (фирменный бланк и логотип) и первоначальный сайт (буквально 6–7 страниц)

В случае успешного прохождения процесса, исполнитель будет выбран для постоянной работы. Сайт планируется сложный.

Стиль: Метро. как в новом Windows 8. Цвета: Синий, Желтый, Оранжевый, Зеленный, Красный, Серый, Фиолетовый, Белый

Область деятельности: Экспедиционные услуги. Давайте только без банальностей.

Оплата поэтапная. Фирменный стиль 200 баксов, остальное сайт.

Возможна предоплата, если качество предложенных образцов устроит

Ребята прикрепляйте примеры работ в данном стиле или близком

13 лет назад
naumovberlin
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад
$650
6 дней
Все на высшем уровне!!
Спасибо! Очень понравилось работать с Михаилом! С оплатой проблем нет!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
13 лет назад

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