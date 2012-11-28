Нужно 5 английских сайтов

Требования к 1 сайту: 20-30 страниц, должно быть не менее 20 страниц 2 уровня вложенности.

Тематика - практически любая, неэкстремальная. Желательно - сайты выдуманных предприятий, выдуманных прошедших фестивалей или конференций.

Контент можно брать откуда угодно, хоть с википедии. Обратные ссылки не ставить.

Должны быть картинки - хотя бы штук 10 на сайт.

Язык сайтов - только английский.

Код - максимально простой, чистый хтмл с элементами пхп, без систем управления сайтом. Никаких ДЛЕ, Вордпресс и прочего

Должны быть 2 пхп-вставки (для счетчиков, баннеров, сапы) — одна под левым меню, другая — в футере. Вставки такого вида и

Пишите цену за 5 штук сразу, меньше 5 штук - не надо! И на пишите выскокие цены - это будут просто англ сателлиты

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