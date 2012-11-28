Создать каталог интернет ресурсов для студентов по финансовой специальности с одним подуровнем
Нужно 5 английских сайтов
Требования к 1 сайту: 20-30 страниц, должно быть не менее 20 страниц 2 уровня вложенности.
Тематика - практически любая, неэкстремальная. Желательно - сайты выдуманных предприятий, выдуманных прошедших фестивалей или конференций.
Контент можно брать откуда угодно, хоть с википедии. Обратные ссылки не ставить.
Должны быть картинки - хотя бы штук 10 на сайт.
Язык сайтов - только английский.
Код - максимально простой, чистый хтмл с элементами пхп, без систем управления сайтом. Никаких ДЛЕ, Вордпресс и прочего
Должны быть 2 пхп-вставки (для счетчиков, баннеров, сапы) — одна под левым меню, другая — в футере. Вставки такого вида и
Пишите цену за 5 штук сразу, меньше 5 штук - не надо! И на пишите выскокие цены - это будут просто англ сателлиты
У вебмастера должен быть минимум 20 бизнес-уровень в системе вебмани
Выбранный исполнитель
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