Нужно 5 английских сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен6 заявок270 просмотров

Требования к 1 сайту: 20-30 страниц, должно быть не менее 20 страниц 2 уровня вложенности.

Тематика - практически любая, неэкстремальная. Желательно - сайты выдуманных предприятий, выдуманных прошедших фестивалей или конференций.

Контент можно брать откуда угодно, хоть с википедии. Обратные ссылки не ставить.

Должны быть картинки - хотя бы штук 10 на сайт.

Язык сайтов - только английский.

Код - максимально простой, чистый хтмл с элементами пхп, без систем управления сайтом. Никаких ДЛЕ, Вордпресс и прочего

Должны быть 2 пхп-вставки (для счетчиков, баннеров, сапы) — одна под левым меню, другая — в футере. Вставки такого вида и

Пишите цену за 5 штук сразу, меньше 5 штук - не надо! И на пишите выскокие цены - это будут просто англ сателлиты

У вебмастера должен быть минимум 20 бизнес-уровень в системе вебмани

PHPWordPress
13 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$60
2 дня
Сделано все четко, мне понравилось
Было приятно работать. Всем советую.

Заявки фрилансеров

gadiy
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад