Сайт Доски объявлений

Сайт может быть выполнен на любой платформе. Главное, чтобы поддерживался описываемый функционал.

Нужно, чтобы по выполнению проекта, объяснили как управлять сайтом.

Желательно чтобы сайт был выполнен на двух языках (весь перевод предоставлю). Но рассматриваю и выполнение на одном языке.

! Оплату произвожу следующим образом: Вы у себя на хостинге создаете сайт, чтобы он меня устраивал. Я перевожу Вам 50% оплаты, Вы переносите его на мой хостинг. После чего я выплачиваю остаток суммы.

Не произвожу предоплату до завершения работ, так как уже несколько раз был печальный опыт.

Краткое техзадание прикреплено. Жду ответа по цене и срокам.