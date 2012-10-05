Всем привет! Крепите портфолио, выберу кандидатов. Суть: Крупный портал продажи игровой валюты. У кого есть опыт, будет плюсом.
Создать простенький сайт из нескольких страниц
Требуется создать и наполнить сайт на несколько страниц. Главная + 5-7 внутренних. (тексты для страниц уже готовы).
Создать на Wordpress или Joomla используя какой-то готовый шаблон.
Приблизительное оформление и создержание сайта в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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