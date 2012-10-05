Создание одностраничных веб-сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка181 просмотр

Хочу сделать несколько прикольных веб сайтов страничек на флэш

вот типа этой http://button.dekel.ru/

те мне нужны вот такие странички под ключ

с неким элементом во флэш

с возможностью для посетителя дать ссылку в соц сетях таких как фейсбук твиттер вконтакте и тп

с ссылкой на внешний сайт

желательно чтобы флэш программист имел приличный опыт работы и можно было бы дальше заказывать более сложные сайты

13 лет назад
andrewcrower
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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