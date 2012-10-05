Создание одностраничных веб-сайтов

Хочу сделать несколько прикольных веб сайтов страничек на флэш

вот типа этой http://button.dekel.ru/

те мне нужны вот такие странички под ключ

с неким элементом во флэш

с возможностью для посетителя дать ссылку в соц сетях таких как фейсбук твиттер вконтакте и тп

с ссылкой на внешний сайт

желательно чтобы флэш программист имел приличный опыт работы и можно было бы дальше заказывать более сложные сайты