Создать каталог товаров или магазин

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок176 просмотров

Нужно создать создать каталог товаров или магазин тематика стройматериалы пример http://evrobud.kiev.ua

Движок сайта желательно джумла .

Услуги более 50уе не предлагать

все детали при контакте.

В заявках пишите стоимость и контактные данные для связи .

Joomla
13 лет назад
Seohnikm
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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