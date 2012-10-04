Создать сайт по аналогу

Здравствуйте! Нужно создать сайт наподобии www.blackwood.ru/

С такой же менюшкой, в общем похожий, только для другой компании

Все входящие сайты так же должны быть включены в проект. В общем полная копия, с чуть видоизмененными моментами в дизайне, о которых я скажу

CMS без разницы

Планируется долгосрочное сотрудничество и для других проектов

Наличие scype, чтобы можно было консультироваться