Создать сайт по аналогу

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок253 просмотра

Здравствуйте! Нужно создать сайт наподобии www.blackwood.ru/

С такой же менюшкой, в общем похожий, только для другой компании

Все входящие сайты так же должны быть включены в проект. В общем полная копия, с чуть видоизмененными моментами в дизайне, о которых я скажу

CMS без разницы

Планируется долгосрочное сотрудничество и для других проектов

Наличие scype, чтобы можно было консультироваться

13 лет назад
maxneo
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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