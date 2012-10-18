Здравствуйте! Нужен дизайн для шахматной группы http://www.facebook.com/ChessMasterClub в Facebook, типа как у них http://www.facebook.com/molodost.bz
Специалист в области создания и продвижения сайтов. Имею команду помошников, которые осуществляют часть работы.
- $500Прочее4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Требуется администратор групп в социальных сетях. Главная задача копировать новости из двух пабликов вконтакте, и такие же паблики в одноклассниках и facebook.Прочее22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $80
Здравствуйте! Нужна шахматная доска, на которой пользователи могли бы: 1. Воспроизводить партии, примерно как здесь www.chesspro.ru/_events/2... 2. Динамические задачки. Типа как здесь www.chess-online.ru/ (Задача дня от Shredder) 3. Создать наподобие таких ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нужно создать сайт наподобии www.blackwood.ru/ С такой же менюшкой, в общем похожий, только для другой компании Все входящие сайты так же должны быть включены в проект. В общем полная копия, с чуть видоизмененными моментами ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад