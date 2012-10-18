maxneo

Максим Омариев maxneo

 
32 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Инфобизнес, Сайтостроительство, яндекс директ

Специалист в области создания и продвижения сайтов. Имею команду помошников, которые осуществляют часть работы.

  • Нужен администратор групп в соц. сетях

    $50

    Здравствуйте! Требуется администратор групп в социальных сетях. Главная задача копировать новости из двух пабликов вконтакте, и такие же паблики в одноклассниках и facebook.

    Прочее22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шахматы для сайта на wordpress

    $80

    Здравствуйте! Нужна шахматная доска, на которой пользователи могли бы: 1. Воспроизводить партии, примерно как здесь www.chesspro.ru/_events/2... 2. Динамические задачки. Типа как здесь www.chess-online.ru/ (Задача дня от Shredder) 3. Создать наподобие таких ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать сайт по аналогу

    $1000

    Здравствуйте! Нужно создать сайт наподобии www.blackwood.ru/ С такой же менюшкой, в общем похожий, только для другой компании Все входящие сайты так же должны быть включены в проект. В общем полная копия, с чуть видоизмененными моментами ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад