Нужен администратор групп в соц. сетях

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт22 заявки317 просмотров

Здравствуйте! Требуется администратор групп в социальных сетях. Главная задача копировать новости из двух пабликов вконтакте, и такие же паблики в одноклассниках и facebook.

13 лет назад
maxneo
Максим 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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