Найти драйвер для ноутбука Asus w1000

Нужно найти 2 драйвера под Windows 7 для Asus w100: для wifi и для монитора.

На ru.asus.com их нет. Найти их можно: я их пару лет назад каким-то образом нашел, нет времени это повторять.

Жду не ссылки на источники, а 2 драйвера.

Если можно как-то рештить задачу иначе:

Есть старый ноут Asus w1000, который нужно использовать для web приложений, а без драйверов он не видит свой WIFI и монитор не дает возможного разрешения.