Найти драйвер для ноутбука Asus w1000

$10
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Закрыт4 заявки228 просмотров

Нужно найти 2 драйвера под Windows 7 для Asus w100: для wifi и для монитора.

На ru.asus.com их нет. Найти их можно: я их пару лет назад каким-то образом нашел, нет времени это повторять.

Жду не ссылки на источники, а 2 драйвера.

Если можно как-то рештить задачу иначе:

Есть старый ноут Asus w1000, который нужно использовать для web приложений, а без драйверов он не видит свой WIFI и монитор не дает возможного разрешения.

13 лет назад
feudor
Фёдор 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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