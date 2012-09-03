Приглашаем на работу программиста системного Основные должностные обязанности: Обеспечение работоспособностирабочих мест сотрудников заказчика Обеспечение работоспособности оргтехники Заказчика Консультационная и техническая поддержка пользователей Требования: Опыт проведения ...
Необходима помощь с Traffic Inspector'ом
Установлен на сервере TI, надо объяснить, как с ним работать, главное - как статистику снимать, кто и куда лазил и сколько накачал.
Заявки фрилансеров
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