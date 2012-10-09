Требуется модератор в видеочат

Здравствуйте, коллеги:)

В видеочат требуется модератор.

Обязанности: модерировать поступившие жалобы-картинки

Смена: 3 часа, каждый день без выходных

Время работы: 17:00–20:00 по московскому времени

Оплата: почасовая, рассчитывается по итогам активности модератора

Обязательно наличие быстрого интернета и Skype.

Работа трудная, халявы нет, свободного времени во время дежурства тоже нет.

Пожалуйста, не оставляйте свои заявки, если:

1. Вам меньше 18 лет;

2. Вы мама и во время рабочей смены некому присматривать за ребенком;

3. Вы не готовы к трудной, требующей внимательности работы;

4. В реальности у вас нет быстрого интернета *это станет ясно очень быстро, напоминаю, модерировать необходимо картинки, которые при медленной скорости открываться не будут*;

5. В реальности вы не можете работать каждый день.

Заявки оставляйте в теме.

Спасибо :)