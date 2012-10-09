Приглашаем на работу программиста системного Основные должностные обязанности: Обеспечение работоспособностирабочих мест сотрудников заказчика Обеспечение работоспособности оргтехники Заказчика Консультационная и техническая поддержка пользователей Требования: Опыт проведения ...
Требуется модератор в видеочат
Здравствуйте, коллеги:)
В видеочат требуется модератор.
Обязанности: модерировать поступившие жалобы-картинки
Смена: 3 часа, каждый день без выходных
Время работы: 17:00–20:00 по московскому времени
Оплата: почасовая, рассчитывается по итогам активности модератора
Обязательно наличие быстрого интернета и Skype.
Работа трудная, халявы нет, свободного времени во время дежурства тоже нет.
Пожалуйста, не оставляйте свои заявки, если:
1. Вам меньше 18 лет;
2. Вы мама и во время рабочей смены некому присматривать за ребенком;
3. Вы не готовы к трудной, требующей внимательности работы;
4. В реальности у вас нет быстрого интернета *это станет ясно очень быстро, напоминаю, модерировать необходимо картинки, которые при медленной скорости открываться не будут*;
5. В реальности вы не можете работать каждый день.
Заявки оставляйте в теме.
Спасибо :)
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