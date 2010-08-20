Умна и сообразительна :)

Здравствуйте, дамы и господа :)

И если я отписалась в вашем проекте, значит, удачно совпали два фактора: у меня есть свободное время и меня заинтересовало ваше задание.

Услуги, которые я предлагаю:

1. Составление договоров, юридическая консультация (гражданское, уголовное право)

2. Продающие тексты

3. Коммерческие предложения

4. Копирайтинг, СЕО-копирайтинг (не берусь за медицинские и узкоспециализированные темы)

5. Администрирование форумов (настройка, наполнение, модерирование)

Связь изначально только через ЛС.

Пишите и Вам ответят ;))

С уважением, Мадлен.

Текст ниже устарел. Несмотря на это, я не хочу удалять его - "молодость" напоминает :))

... и так я начинала... :)

Всем привет,кто ко мне заглянул:))

Пока что,только несколько слов о себе напишу,так как работами похвастаться не могу:)

Закончила Тбилисский Государственный Университет,юридический факультет. Красный диплом. *загружу со временем*:)

Есть лицензия адвоката по уголовным делам.* тоже загружу со временем*:))

Люблю читать,писать и считать...*если есть что считать*:))

Гурман..:) Поэтому,когда есть что считать,точно знаю куда можно пойти:)) То есть,знаю все о ресторанном бизнесе,напитках,блюдах и т.д.:)

Футбол...Это моя страсть! Знаю все трансферы,все цены,всех игроков любимых команд,разбираюсь в ставках и грешна игрой в тотализатор:) * выигрыш и проигрыш братья..- мудрая грузинская пословица*:))

Из за азартности своей также играю на Форексе..:) Поэтому слово хедж не считаю ругательным,точно знаю что творится на мировом финансовом рынке,кто такой Уоррен Баффет и сколько он заработал на кризисе:))

Ну..мне кажется для начала достаточно:))Остальное со временем:))

С уважением,Мадлен:)