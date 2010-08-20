Mad

Мадлен Папошвили Mad

 
47 летГрузия/Тбилиси
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Умна и сообразительна :)

Здравствуйте, дамы и господа :)

И если я отписалась в вашем проекте, значит, удачно совпали два фактора: у меня есть свободное время и меня заинтересовало ваше задание.

Услуги, которые я предлагаю:

1. Составление договоров, юридическая консультация (гражданское, уголовное право)

2. Продающие тексты

3. Коммерческие предложения

4. Копирайтинг, СЕО-копирайтинг (не берусь за медицинские и узкоспециализированные темы)

5. Администрирование форумов (настройка, наполнение, модерирование)

Связь изначально только через ЛС.

Пишите и Вам ответят ;))

С уважением, Мадлен.

Текст ниже устарел. Несмотря на это, я не хочу удалять его - "молодость" напоминает :))

... и так я начинала... :)

Всем привет,кто ко мне заглянул:))

Пока что,только несколько слов о себе напишу,так как работами похвастаться не могу:)

Закончила Тбилисский Государственный Университет,юридический факультет. Красный диплом. *загружу со временем*:)

Есть лицензия адвоката по уголовным делам.* тоже загружу со временем*:))

Люблю читать,писать и считать...*если есть что считать*:))

Гурман..:) Поэтому,когда есть что считать,точно знаю куда можно пойти:)) То есть,знаю все о ресторанном бизнесе,напитках,блюдах и т.д.:)

Футбол...Это моя страсть! Знаю все трансферы,все цены,всех игроков любимых команд,разбираюсь в ставках и грешна игрой в тотализатор:) * выигрыш и проигрыш братья..- мудрая грузинская пословица*:))

Из за азартности своей также играю на Форексе..:) Поэтому слово хедж не считаю ругательным,точно знаю что творится на мировом финансовом рынке,кто такой Уоррен Баффет и сколько он заработал на кризисе:))

Ну..мне кажется для начала достаточно:))Остальное со временем:))

С уважением,Мадлен:)

Отзывы заказчиков
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Нужен пресс-релиз
Прекрасная работа в непростой теме! Рекомендую Мадлен.
С Мариной приятно работать - четкое ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству :)
Ответный отзыв
Capitan_
Игорь 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
БД - сервисные центры по ремонту бытовой техники
Мои самые лучшие рекомендации для Мадлен. Сделала свою работу очень быстро, на мое одно замечание, оперативно внесла коррективы и предоставила требуемый результат в лучшем виде. Позитивный подход. Качественная работа. Буду обязательно с Вами работать. Всех благ, Игорь
Работать с Игорем - одно удовольствие! :) Точное ТЗ, все замечания по делу, всегда на связи, с пониманием относится ко всем проблемам и вопросам, которые могут возникнуть в ходе работы. Буду рада дальнейшему сотрудничеству, Игорь! :) С наилучшими пожеланиями, Мадлен.
Ответный отзыв
f3243
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Рерайт и наполнение сайта
Сделала все на отлично. ответственна, нацелена на результат, а не просто сдать проект. Спасибо, приятно было сотрудничать.
С Александром очень приятно и легко работать! Четко поставленное ТЗ, всегда на связи, быстро отвечает на вопросы, дает работать спокойно и вдумчиво :) Работа была оплачена постфактум, сразу после сдачи заказа. Всем рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству! :)
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MD_MIT
Мит 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Написать короткие тексты для игры
Мадлен пишет прекрасные легкие тексты! Когда точно определили, что именно нужно для проекта - все быстро и качественно было сделано. Буду обращаться еще.
С огромным удовольствием поработала с Евгением! Проект интересный и захватывающий, а сам Евгений очень спокойный, дружелюбный и терпеливый человек, с отличным чувством юмора :) Тут же отмечу, что он с пониманием отнесся к некоторой задержке работы с моей стороны. Оплата была произведена буквально мгновенно после сдачи работы, и я даже получила маленький бонус :) Всем рекомендую и сама буду рада продолжить сотрудничество! :)
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MIT
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Разработка структуры форума
Рад был работать с Мадлен: очень приятный в общении человек, хорошо воспринимает поставленную задачу, с интересом подходит к реализации. С удовольствием обращусь в следующий раз, как появится необходимость. Так держать!
От работы с Дмитрием получила только положительные эмоции! :) Задача очень интересная и занимательно-захватывающая, оплата сразу после сдачи работы. И очень приятный в общении человек: вежливый, дружески настроенный и с отличным чувством юмора :) Мои самые искренние рекомендации! Буду рада дальнейшему сотрудничеству! :)
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14 отзывов
от $7
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $7
от 1 дня
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