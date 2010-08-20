Здравствуйте, дамы и господа :)
И если я отписалась в вашем проекте, значит, удачно совпали два фактора: у меня есть свободное время и меня заинтересовало ваше задание.
Услуги, которые я предлагаю:
1. Составление договоров, юридическая консультация (гражданское, уголовное право)
2. Продающие тексты
3. Коммерческие предложения
4. Копирайтинг, СЕО-копирайтинг (не берусь за медицинские и узкоспециализированные темы)
5. Администрирование форумов (настройка, наполнение, модерирование)
Связь изначально только через ЛС.
Пишите и Вам ответят ;))
С уважением, Мадлен.
Текст ниже устарел. Несмотря на это, я не хочу удалять его - "молодость" напоминает :))
... и так я начинала... :)
Всем привет,кто ко мне заглянул:))
Пока что,только несколько слов о себе напишу,так как работами похвастаться не могу:)
Закончила Тбилисский Государственный Университет,юридический факультет. Красный диплом. *загружу со временем*:)
Есть лицензия адвоката по уголовным делам.* тоже загружу со временем*:))
Люблю читать,писать и считать...*если есть что считать*:))
Гурман..:) Поэтому,когда есть что считать,точно знаю куда можно пойти:)) То есть,знаю все о ресторанном бизнесе,напитках,блюдах и т.д.:)
Футбол...Это моя страсть! Знаю все трансферы,все цены,всех игроков любимых команд,разбираюсь в ставках и грешна игрой в тотализатор:) * выигрыш и проигрыш братья..- мудрая грузинская пословица*:))
Из за азартности своей также играю на Форексе..:) Поэтому слово хедж не считаю ругательным,точно знаю что творится на мировом финансовом рынке,кто такой Уоррен Баффет и сколько он заработал на кризисе:))
Ну..мне кажется для начала достаточно:))Остальное со временем:))
С уважением,Мадлен:)