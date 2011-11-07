Нужен пресс-релиз

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок274 просмотра

Нужен качественный пресс-релиз.

Указывайте пожалуйста цену и сроки.

14 лет назад
Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$60
4 дня
Прекрасная работа в непростой теме! Рекомендую Мадлен.
С Мариной приятно работать - четкое ТЗ, быстрая оплата. Всем рекомендую и сама буду рада дальнейшему сотрудничеству :)

Заявки фрилансеров

Mad
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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