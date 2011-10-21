Требуется копирайтер для написания текстов связанных с детективной деятельностью Ориентация в работе правоохранительных органов, юриспруденции. Пожалуйста указывайте стоимость в долларах за 1000 знаков готового текста.
Написать статью в газету
Нужно написать 3 статьи на 2500 знаков. Тематика - лечение заболеваний биорезонансной терапией(прибор Паркес) Статья должна быть написана на основе опыта лечения людей, должна быть убедительной, вселяющей доверие, отсекать все сомнения по поводу надежности и безопасности лечения. Многие считают что этот метод лечения просто халтура. Нужно убедить людей в обратном используя сертификаты на прибор так, чтобы у них не осталось выбора, кроме как признать, что аппарат Паркес действительно работает. Текст должен, основываясь на количестве проданных приборов, мотивировать людей присоединиться к числу счастливых обладателей прибора Паркес. Нужно раскрыть богатство функций прибора, чтобы 2600грн за прибор не казались такими огромными деньгами.
Факты на которые должна опираться статья:
- лечение заболеваний даже на запущенных стадиях развития
- полное восстановление иммунитета, что гарантирует отсутствие повторного проявления болезни
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