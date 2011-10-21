Написать статью в газету

Нужно написать 3 статьи на 2500 знаков. Тематика - лечение заболеваний биорезонансной терапией(прибор Паркес) Статья должна быть написана на основе опыта лечения людей, должна быть убедительной, вселяющей доверие, отсекать все сомнения по поводу надежности и безопасности лечения. Многие считают что этот метод лечения просто халтура. Нужно убедить людей в обратном используя сертификаты на прибор так, чтобы у них не осталось выбора, кроме как признать, что аппарат Паркес действительно работает. Текст должен, основываясь на количестве проданных приборов, мотивировать людей присоединиться к числу счастливых обладателей прибора Паркес. Нужно раскрыть богатство функций прибора, чтобы 2600грн за прибор не казались такими огромными деньгами.

Факты на которые должна опираться статья:

- лечение заболеваний даже на запущенных стадиях развития

- полное восстановление иммунитета, что гарантирует отсутствие повторного проявления болезни