Написать статью в газету

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок314 просмотров

Нужно написать 3 статьи на 2500 знаков. Тематика - лечение заболеваний биорезонансной терапией(прибор Паркес) Статья должна быть написана на основе опыта лечения людей, должна быть убедительной, вселяющей доверие, отсекать все сомнения по поводу надежности и безопасности лечения. Многие считают что этот метод лечения просто халтура. Нужно убедить людей в обратном используя сертификаты на прибор так, чтобы у них не осталось выбора, кроме как признать, что аппарат Паркес действительно работает. Текст должен, основываясь на количестве проданных приборов, мотивировать людей присоединиться к числу счастливых обладателей прибора Паркес. Нужно раскрыть богатство функций прибора, чтобы 2600грн за прибор не казались такими огромными деньгами.

Факты на которые должна опираться статья:

- лечение заболеваний даже на запущенных стадиях развития

- полное восстановление иммунитета, что гарантирует отсутствие повторного проявления болезни

14 лет назад
apexis
Артем 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$40
7 дней

Заявки фрилансеров

Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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