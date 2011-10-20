Текст для сайта компьютерной помощи

Всем доброй ночи.

Нуждаюсь в написании статей, для сайта компьютерной помощи. Статей надо много для каждой станции метро своя статья.

вот сайт komputernay-pomosch.ru/

komputernay-pomosch.ru/re...

вторая ссылка это пример статьи компьютерная помощь на авиамоторной мне нужны подобные статьи для каждой станции метро размер каждой статьи 2000 символов примерно. В каждой статье должно говориться не о том что мы находимся на данной станции метро, а о том что мы представляем услуги на этой станции и в ее районах. Статьи для каждой станции должны быть абсолютно разными то есть реч в каждой статье идет об одном и томже но совпадений быть не должно (кроме ключевых слов), ключевые слова для всех станций одинаковые это -

Ремонт компьютеров

Компьютерная помощь

Удаление вирусов с рабочего стола

Ремонт ноутбуков

Название станции метро об услугах на которой идет реч должно упоминаться в статье 2 раза. Ключевые фразы необходимо чтобы встречались в каких то статьях допустим по 2 раза в каких то часть фраз по разу часть по два то есть варировать.

Жду предложений с ценой за каждую статью..