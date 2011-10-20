Копирайт. Детективы, правоохранительные органы

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Закрыт24 заявки500 просмотров

Требуется копирайтер для написания текстов связанных с детективной деятельностью

Ориентация в работе правоохранительных органов, юриспруденции.

Пожалуйста указывайте стоимость в долларах за 1000 знаков готового текста.

13 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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