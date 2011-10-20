Необходимо написать обзор

еобходимо написать обзорную статью по фотографиям и имеющейся информации о товаре. Товар для охотников и рыболовов. Есть примеры подобных обзоров.

Кол-во символов одного обзора: 3-5 тыс.

Оплата: 100 рублей за 1 тыс. по факту, WMR.

Сроки: максимум 24 часа на 1 обзор.

SEO оптимизация, вхождения в тексте НЕ нужны.

На данный момент необходимо написать две обзорные статьи. При положительном результате, в будущем необходимо будет постоянно писать обзоры на данную тему.

От Вас примеры статей по теме.