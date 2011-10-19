Есть набросок текста для сайта. Текст об услугах оптимизации сайта. Необходимо переписать красивыми словами с яркими образами сохранив суть и размер. Тестовый кусок в личном. Предложите, пожалуйста, вашу цену за 1000зн и портфолио.
Инструкция по оплате
Сайт oriental-way.ru, Нужна подробная пошаговая инструкция по оплате, с картинками скриншотами. Способы оплаты квитанция, вебмоней, и робокасса
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