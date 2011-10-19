Здравствуйте. Мне на сайт необходим ряд статей на темы: 1) payday loan, 2) mortgage для USA. Задача написать максимально информативную и полезную статью. Желательно, если вычитку сделает носитель английского языка. ...
Нужна написать текст для сайта.
Скоро открывается инвестиционный проект, нужно написать уникальные статьи, заточенные под мои ключевые слова. Вот список ключевых слов. Уникальность текста будет проверятся программой, если схожесть более 20%, оплачиваться не будет, требуются уникальный текст, а не копированный и не много изменённый+написать текст для всех разделов сайта. Писать только тем у кого отзывы по такой же работе+ указывайте общую стоимость за всю работу.
Слова: ( на каждон ключевое слово нужно написать статью, заточеннцю под кс, около 1000 знаков)
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