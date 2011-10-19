Нужна написать текст для сайта.

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Закрыт14 заявок329 просмотров

Скоро открывается инвестиционный проект, нужно написать уникальные статьи, заточенные под мои ключевые слова. Вот список ключевых слов. Уникальность текста будет проверятся программой, если схожесть более 20%, оплачиваться не будет, требуются уникальный текст, а не копированный и не много изменённый+написать текст для всех разделов сайта. Писать только тем у кого отзывы по такой же работе+ указывайте общую стоимость за всю работу.

Слова: ( на каждон ключевое слово нужно написать статью, заточеннцю под кс, около 1000 знаков)

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14 лет назад
seo-prod
Иван 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$76
3 дня

Заявки фрилансеров

morgan159
Светлана 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
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